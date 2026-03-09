Segura (Ustec·Stes) niega que el acuerdo de Educación sea "histórico" al no representar a la mayoría

Archivo - La portavoz del sindicato Ustec·Stes, Iolanda Segura, en una imagen de archivo - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Ustec·Stes, Iolanda Segura, ha rechazado este lunes calificar de "histórico o de acuerdo de país" el pacto alcanzado entre la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat y los sindicatos CC.OO. y UGT, argumentando que la firma solo cuenta con el apoyo de una minoría de la representación sindical.

En declaraciones a 3Cat recogidas por Europa Press, Segura ha subrayado que un acuerdo de estas características "debe ser un acuerdo de mayorías" y ha recordado que las organizaciones firmantes representan a menos del 25% del colectivo docente.

"Un acuerdo de país es un acuerdo de mayorías. Por tanto, debe contar con el aval mayoritario del colectivo", ha aseverado, tras acusar a la Generalitat de negociar la propuesta únicamente con CC.OO. y UGT, dejando al margen al resto de fuerzas sindicales en pleno proceso de negociación.

Ha sostenido que el Departamento ha roto el diálogo al presentar hoy un texto cerrado y "sin margen de mejora", a pesar de que existían reuniones previstas para esta misma semana.

"Nosotros no nos hemos levantado de la mesa en ningún momento. Pensábamos que continuábamos en un escenario de negociaciones y, de hecho, creemos que se ha firmado este acuerdo en medio del proceso negociador", ha lamentado la portavoz.

MANTIENEN LAS HUELGAS

Segura ha confirmado que se mantienen las convocatorias de huelga para la próxima semana: "Confiamos en que si ven que el colectivo sigue organizado y reclamando mejoras, tendrán que escuchar la voz de la mayoría", ha señalado.

Para el sindicato, el incremento salarial del 30% del complemento específico hasta 2029 se queda "muy por debajo de la inflación", por lo que exigen una propuesta más ambiciosa que revierta realmente la pérdida de poder adquisitivo.