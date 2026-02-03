La Seguridad Social pierde en Catalunya una media de 47.941 afiliados en enero (-1,24%)

Archivo - Dos jóvenes pasean en Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social perdió en Catalunya una media de 47.941 afiliados en enero respecto al mes anterior (-1,24%), lo que sitúa el número total de ocupados en 3.826.795.

En términos interanuales, el incremento de afiliados a la Seguridad Social fue de 73.551 personas, un 1,96% más que el año pasado, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicados este martes.

Teniendo en cuenta el dato del último día del mes, no en valores medios, el sistema perdió 9.632 afiliados respecto al mes anterior.

A nivel estatal, la afiliación a la Seguridad Social, el sistema perdió una media de 270.782 cotizantes en enero respecto al mes anterior (-1,24%), y el número de afiliados medios se situó en los 21.573.632.

Catalunya fue la comunidad autónoma donde más bajó la afiliación, seguida de Andalucía (-41.461) y Comunidad de Madrid (-37.448), y ninguna comunidad anotó una subida de afiliados.

ERTE

Respecto a los trabajadores que aún están incluidos en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), quedaban 1.513 a 31 de enero en Catalunya.

En el conjunto de España, a cierre de mes quedaban 10.173 trabajadores en expedientes temporales, de los cuales 7.752 estaban en un ERTE-ETOP, 2.409 en un ERTE por fuerza mayor y 12 en un ERTE por Mecanismo RED del sector de la automoción.