La Seguridad Social pierde en Catalunya una media de 5.566 afiliados en diciembre (-0,14%)

Archivo - Un comerciante revisa sus productos expuestos, en el Mercado de la Boquería, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social perdió en Catalunya una media de 5.566 afiliados en diciembre respecto al mes anterior (-0,14%), lo que sitúa el número total de ocupados en 3.874.736.

En términos interanuales, el incremento de afiliados a la Seguridad Social fue de 83.912 personas, un 2,21% más que el año pasado, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicados este lunes.

Teniendo en cuenta el dato del último día del mes, no en valores medios, el sistema perdió 44.406 afiliados respecto al mes anterior.

A nivel estatal, la afiliación a la Seguridad Social, el sistema ganó una media de 19.180 cotizantes en diciembre respecto al mes anterior (+0,09%), y el número de afiliados medios se situó en los 21.844.414.

Islas Baleares fue la comunidad autónoma donde más bajó la afiliación (-23.704), seguida de Catalunya (-5.566) y Galicia (-3.350), mientras que Andalucía lideró la subida de afiliados (+31.238), seguida por la Comunidad de Madrid (+18.077).

ERTE

Respecto a los trabajadores que aún están incluidos en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), quedaban 1.583 a 31 de diciembre en Catalunya.

En el conjunto de España, a cierre de mes quedaban 10.579 trabajadores en expedientes temporales, de los cuales 6.961 estaban en un ERTE-ETOP, 2.720 en un ERTE por fuerza mayor y 898 en un ERTE por Mecanismo RED del sector de la automoción.