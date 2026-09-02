La Seguridad Social pierde en Catalunya una media de 59.529 afiliados en agosto (-1,48%)

Archivo - Una trabajadora espera en interior de un comercio. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 3 (EUROPA PRESS)

La Seguridad Social perdió en Catalunya una media de 59.529 afiliados en agosto respecto al mes anterior (-1,48%), lo que sitúa el número total de ocupados en 3.965.220.

En términos interanuales, el número de afiliados a la Seguridad Social aumentó en 116.437 personas, un 3,03% más que el año pasado, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicados este jueves.

Teniendo en cuenta el dato del último día del mes, no en valores medios, el sistema perdió 31.721 afiliados respecto al mes anterior.

A nivel estatal, en la afiliación a la Seguridad Social, el sistema perdió una media de 162.840 cotizantes en agosto respecto al mes anterior (-0,72%), y el número de afiliados medios se situó en los 22.345.226.

Catalunya fue la comunidad autónoma donde más bajó la afiliación, seguida de la Comunidad de Madrid (-36.422) y la Comunidad Valenciana (-22.256), mientras que Canarias ganó 2.153 afiliados medios.

ERTE

Respecto a los trabajadores que aún están incluidos en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), quedaban 1.897 a 31 de agosto en Catalunya.

En el conjunto de España, a cierre de mes quedaban 12.214 trabajadores en expedientes temporales, de los cuales 6.782 estaban en un ERTE-ETOP, 2.285 en un ERTE por fuerza mayor y 3.147 en un ERTE por Mecanismo RED del sector de la automoción.