Seidor factura 1.174 millones en 2025 (+7,9%) y aprueba un nuevo plan estratégico

Archivo - El ceo de Seidor, Sergi Biosca. - SEIDOR - Archivo

BARCELONA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consultora tecnológica Seidor facturó 1.174 millones de euros en 2025, un 7,9% más, y ha aprobado un nuevo plan estratégico para el periodo 2026-2030, informa en un comunicado este jueves.

El nuevo plan fija el objetivo de alcanzar los 2.000 millones de euros de facturación en 2030 y consolidarse como "líder global del midmarket en SAP y servicios tecnológicos".

Para ello, se basa en cuatro motores de crecimiento --SAP, Solutions & Technology, Marketing y Talento-- y un modelo dual orientado a las empresas medianas por un lado y a las grandes empresas y el sector público por el otro.

Además, señala a España, Brasil, Argentina, Chile, Perú, México, Italia, Reino Unido y Estados Unidos como mercados prioritarios para la compañía.

El ceo de la empresa, Sergi Biosca, ha explicado que los resultados de 2025 "confirman la robustez del modelo" y tener las capacidades y activos para competir a escala global.