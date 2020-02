Seis grupos inversores y una empresa coreana se interesan por la planta de Continental de Rubí

Publicado 03/02/2020 20:36:31 CET

BARCELONA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Seis grupos inversores y una empresa coreana se han interesado por la planta de Continental Automotive en Rubí (Barcelona), que la multinacional alemana quiere vender.

Este lunes se ha producido la primera reunión de la mesa de reindustrialización de la fábrica, en la que han participado representantes de la compañía, de los sindicatos y de la Conselleria de Trabajo de la Generalitat.

La dirección de la empresa ha explicado que seis grupos inversores se han puesto en contacto con Continental, han informado fuentes sindicales a Europa Press, que han concretado que estos grupos no tienen un perfil industrial, lo cual no interesa a los trabajadores porque no podría garantizar el mantenimiento del empleo en la planta.

Las mismas fuentes han concretado que la Generalitat también ha contactado con una empresa coreana interesada en la compra, aunque "todo es muy incipiente aún", y la compañía también ha dicho que espera recibir más ofertas.

Sobre la negociación de indemnizaciones y acuerdos para los trabajadores que no se queden en la empresa tras la reindustrialización, los sindicatos han criticado que la propuesta de la empresa está "muy por debajo de lo que debería de ser de inicio", ya que la compañía tiene beneficios y ha decidido marcharse por una decisión empresarial.

A lo largo de esta semana, la Conselleria de Trabajo fijará un calendario de próximas reuniones para avanzar en dos mesas de negociación: la de reindustrialización, que irá más lenta según los sindicatos, y la de indemnizaciones para posibles salidas de trabajadores.

CONTINENTAL PIDE "MÁS TIEMPO"

La internacional alemana, en un comunicado, ha pedido "más tiempo para procurar hallar la solución más satisfactoria" para los trabajadores del centro vallesano, en referencia a las negociaciones con los posibles interesados en adquirir las instalaciones.

Ha detallado que, en el caso que el proceso de reindustrialización no fructifique o únicamente se adquiera una parte, ha hecho "una primera posible oferta que contempla aspectos" planteados por los representantes de los trabajadores y ha remarcado que espera que se llegue a un acuerdo en las próximas semanas.