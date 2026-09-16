Seis heridos en una pelea con armas blancas y diversos implicados en el centro de Lleida

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LLEIDA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra investigan una pelea con diversos implicados que se ha producido la madrugada de este miércoles en el centro de Lleida, en la cual cinco personas han resultado heridas por arma blanca y otra por contusiones, según confirman fuentes policiales a Europa Press y ha avanzado 'El Caso'.

Los hechos han sucedido sobre las 7.00 horas y la policía catalana está intentando identificar a los implicados.

Las mismas fuentes añaden que no se descarta que haya más personas heridas.