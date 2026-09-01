El SEM atiende a 5 personas tras un accidente en la AP-7 en El Vendrell (Tarragona)

Archivo - Ambulancias en la nueva sede del SEM, a 18 de febrero de 2026, en LHospitalet de Llobregat, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atendido la tarde de este martes a 5 personas --3 leves, 1 menos grave y 1 pendiente de valoración-- tras un accidente en la AP-7 en El Vendrell (Tarragona).

El choque se ha producido entre un camión pequeño y 3 turismos, tras lo que el SEM ha activado 4 ambulancias y 1 helicóptero, informan el Servei Català de Trànsit y el SEM en sendos mensajes en 'X' recogidos por Europa Press.

El incidente ha obligado a cortar 1 de los 3 carriles de la AP-7 en sentido Tarragona en El Vendrell, ante lo que Trànsit recomienda, como alternativas, usar la AP-2/A-27, N-340 y la C-32.