El SEM eleva a 35 los heridos por el autocar accidentado en Lleida, 4 de ellos críticos

Archivo - Ambulancias en la sede del SEM en LHospitalet de Llobregat (Barcelona)- Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

LLEIDA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ha elevado hasta los 35 los heridos del autocar que este miércoles ha chocado contra la fachada de un edificio de la Rambla Ferran de Lleida, 4 de ellos en estado crítico y otros 6 en estado menos grave.

Se están trasladando los heridos al hospital Arnau de Vilanova de la capital ilerdense, ha informado el SEM en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

A raíz del accidente, el SEM ha activado 12 unidades y 1 equipo de psicólogos y los Bombers de la Generalitat han desplazado 11 dotaciones.