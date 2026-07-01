La conductora del autocar accidentado en Lleida llevaba poco en la empresa e iba con un instructor

Una grúa retira el autocar accidentado, a 1 de julio de 2026, en Lleida, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press

LLEIDA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha explicado que la conductora del autocar que se ha accidentado este miércoles en el centro de la ciudad se había incorporado hace poco a la empresa y que le acompañaba un instructor, que ha resultado herido grave y se la ha amputado una de sus extremidades.

El accidente ha dejado 46 heridos, 4 de ellos críticos, y Larrosa ha pedido prudencia hasta contar con toda la información y poder analizar en detalle qué ha sucedido exactamente, ha dicho en declaraciones a 3Cat recogidas por Europa Press.

El Paer en cap ha explicado que, según las imágenes registradas por una cámara cercana, el autocar se desplazaba con normalidad por la Rambla de Ferran hacia el Pont Vell y que, de repente, ha cambiado el sentido y ha invadido la zona de peatones hasta chocar con el edificio de la Diputación.

Los Mossos d'Esquadra tomarán declaración a los testimonios que viajaban en el autocar y a los peatones que han podido presenciar el suceso, y también será necesario analizar si se ha producido un error de funcionamiento del propio vehículo, ha añadido Larrosa.

Los hechos han sucedido sobre las 7.20 horas y la mayoría de los heridos son temporeros que se desplazaban al Segrià sur para trabajar en la campaña de la fruta.