Semaf plantea paralizar el servicio de Rodalies en los puntos que tengan riesgo de deslizamiento

BARCELONA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) ha planteado la posibilidad de paralizar el servicio de Rodalies de todas las líneas que tengan categorizado riesgo de deslizamiento, tras el corte de la R1 de la tarde de este viernes entre Blanes y Maçanet-Massanes (Girona) por un desprendimiento.

Así lo ha propuesto en un comunicado en el que ha considerado "intolerable" este nuevo episodio en un tramo de vía.

Ha añadido que han desplazado a ingenieros geotécnicos de Adif a todos los puntos para evaluar los riesgos.

La noche de este viernes se está produciendo una reunión de seguimiento a la situación en Rodalies presidida por el coneller de Presidencia, Albert Dalmau; la consellera de Territori y Infraestructuras, Sílvia Paneque; y la consellera de Interior, Núria Parlon.

En ella también están participando el portavoz de Renfe, Antonio Carmona, y el director general del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel.