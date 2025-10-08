El SEPC convoca huelga estudiantil el 15 de octubre en Catalunya, Baleares y Valencia por Palestina

Archivo - Varias personas con una bandera palestina, en una imagen de archivo - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El SEPC ha convocado una huelga estudiantil el 15 de octubre en Catalunya, Baleares y Comunidad Valenciana en solidaridad con Palestina y contra el "genocidio del pueblo palestino", coincidiendo con la huelga general prevista para ese mismo día.

En un comunicado este miércoles, la portavoz del SEPC, Tània Ros, ha asegurado que esta huelga no solo es necesaria sino que, en sus palabras, es urgente: "Si no volcamos ahora todos nuestros esfuerzos y esperanzas en luchar por una Palestina libre, en un futuro ya no quedará nada por lo que luchar. O ahora o nunca".

Hacen un llamamiento a todos los estudiantes catalanes, baleares y valencianos a "tomar partido y organizarse para pararlo todo, y construir esta huelga a través de comités locales y asambleas".