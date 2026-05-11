El Sepc convoca huelga estudiantil en Catalunya el 26 de mayo en defensa de la educación pública

Archivo - Varias niñas en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Sepc ha convocado una huelga estudiantil en Catalunya el 26 de mayo en defensa de la educación pública, y se suma y muestra apoyo a las reivindicaciones y movilizaciones de los docentes previstas para este mes.

Afirma que actualmente la escuela pública "sufre una situación de infrafinanciación permanente que se enmarca en un contexto de desmantelamiento general de los servicios públicos por parte de los gobiernos neoliberales", informa en un comunicado.

Reclama más recursos para la escuela pública, "cumplir las demandas del colectivo docente de todo el territorio y garantizar mejores condiciones laborales"; poner fin al plan piloto de Mossos d'Esquadra en centros educativos; y avanzar hacia la gratuidad de la educación.