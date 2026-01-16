Sergi Belbel dirige el thriller 'El Casalot' en el Teatre Gaudí de Barcelona

Cartel promocional de 'El casalot'. - TEATRE GAUDÍ

BARCELONA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Gaudí de Barcelona acoge, del 20 de enero al 22 de febrero, 'El casalot' de Sergi Belbel, un thriller teatral protagonizado por Anna Carreño y Gemma Deusedas, informa el teatro en un comunicado de este viernes.

En palabras del autor, 'El casalot' es "un ejercicio delirante sobre lo imposible", que aborda el terror en un escenario de teatro y trata temas como la ambición, el amor, la familia, la locura, la lucha por la supervivencia y la violencia que la sociedad ejerce sobre las personas, entre otros.

Narra la historia de dos mujeres en una casa antigua, tétrica y aislada del resto del mundo, y plantea una serie de incógnitas como qué relación hay entre ellas, por qué cambian de nombre y se tienen miedo entre ellas y, sobre todo, qué hay más allá de las paredes oscuras del 'casalot'.

La obra cuenta con un formato escénico "que rompe las reglas", con una fila 0 en la que los espectadores podrán vivir la función desde el salón del la casa y vivir una experiencia inmersiva.

'El Casalot' cuenta con escenografía y diseño de vestuario de Uri Prat, iluminación de Kiko Planas y espacio sonoro de Alejandro Moreno, con Montse R. Clusella como ayudante de dirección.