Los consellers Sònia Hernández y Miquel Sàmper; la delegada del Govern en Madrid, Núria Marín, y el cocinera Ferran Adrià - GENERALITAT

BARCELONA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La serie 'Gènesi', que explica la historia de Ferran Adrià y 'El Bulli', se estrenará este viernes en la plataforma Netflix, donde presentará "la cocina y los paisajes de Catalunya", y que fue presentada este miércoles en los cines Callao de Madrid.

La presentación contó con la presencia del conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper; la consellera de Cultura, Sònia Hernàndez; la delegada del Govern en Madrid, Núria Marín, y el cocinero Ferran Adrià.

Las Consellerias de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación; Empresa y Trabajo, y Cultura de la Generalitat ha explicado en un comunicado conjunto este jueves que la serie estará disponible en Europa, Latinoamérica y Estados Unidos, y ha recordado que ha sido coproducida por la Generalitat y 3Cat.

La serie "articula el relato" en torno a cuatro pilares: la cocina tradicional catalana, la alta gastronomía, el producto de proximidad y el paisaje.

El proyecto "es una apuesta para incorporar nuevos formatos a la manera de comunicar la oferta turística vinculada a la gastronomía y el enoturismo".

La Conselleria ha subrayado que, más allá de la dimensión gastronómica, 'Gènesi' muestra paisajes y espacios de Catalunya como "una pieza central del relato".

SÀMPER Y HERNÀNDEZ

Sàmper ha reivindicado que la "gastronomía catalana es patrimonio, identidad y proyección internacional", y que permite reforzar la oferta turística de Catalunya.

Hernànez ha puesto en valor que la serie se ha rodado en catalán, lo que permite que se consolide como "lengua de creación y de prestigio", y la capacidad del sector audiovisual catalán de generar reflexión y pensamiento crítico.