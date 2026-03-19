Serosense compra terrenos en Alcarràs (Lleida) para instalar un centro de datos

Momento de la firma del acuerdo - SERONSESE

LLEIDA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Serosense ha cerrado la compra de varios terrenos en las inmediaciones de la N-II en Alcarràs (Lleida) en los que prevé instalar un centro de datos, informa en un comunicado este jueves.

La empresa ha explicado que el Ayuntamiento de la localidad le ha trasladado "su buena predisposición para que se lleve a cabo el proyecto", y que los terrenos están en la zona regable del Canal de Pinyana.

El terreno, que se clasifica como Suelo Urbano Delimitado Industrial (SUDI), necesita un plan parcial de delimitación, un proyecto de urbanización y el proyecto de reparcelación, por lo que es necesario realizar alguna modificación puntual y simultánea del POUM.

La gerente de Serosense, Montse Montull, ha explicado que el proyecto da respuesta a la "necesidad de un 'data center' en el territorio" y que Alcarràs reúne las condiciones idóneas para acogerlo.

El alcalde de la población, Jordi Castany, ha señalado que "es la situación idónea con las infraestructuras" que se han instalado en el municipio en los últimos años.