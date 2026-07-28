Serret (ERC) celebra que se le aplique la amnistía y pide que se extienda "a todos" los encausados

Archivo - La exconsellera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat durante el 'procés' Meritxell Serret (ERC) - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La exconsellera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat durante el 'procés' Meritxell Serret (ERC) ha celebrado este martes la resolución del Tribunal Supremo (TS) por la que se le aplica la Ley de Amnistía pero ha pedido que esta se aplique necesariamente "a todo el mundo que todavía está pendiente".

En una entrevista en Ser Catalunya recogida por Europa Press, Serret ha afirmado haber recibido la resolución con "sorpresa" al señalar que, tras tanto tiempo de proceso judicial, no tenía claro si se le terminaría aplicando.

Serret (ERC), que fue consellera entre enero de 2016 y octubre de 2017, fue condenada por un supuesto delito continuado de desobediencia grave a raíz del 'procés' y del 1-O a una multa de 12.000 euros a pagar durante 8 meses con una cuota diaria de 50 euros y a una inhabilitación especial de un año para el ejercicio de cargos públicos electos.

Preguntada por si considera que el TS ha rectificado su posición con este fallo, ha sostenido que solo podrá hablarse de cambio de criterio cuando la ley "se haya aplicado definitivamente" e íntegramente a todas las personas encausadas.

EL AVAL DE EUROPA

Sobre si cree que sin el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la amnistía le habría llegado, ha afirmado que ella contaba con que "sería necesaria" la confirmación europea a la ley.

"Es evidente que hay una ley que se aprobó, que se ha declarado que es constitucional, y que la justicia europea ha avalado y que, por tanto, debe aplicarse. Y los juzgados y los tribunales deben aplicarla", ha dicho.

RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO

Ha expresado que en la actualidad se debe seguir con toda la estrategia en cuyo marco se impulsó la amnistía, que afirma que es la resolución política y democrática del conflicto político en Catalunya: "El objetivo debe ser que resuelva el conflicto, no que se enquiste, no que empeore".

Preguntada por qué plazo considera razonable para que todos los efectos de la ley sean una realidad, ha expresado que aquellos que han pasado por procesos judiciales han aprendido "a no jugar con las expectativas" y a trabajar con más prudencia.