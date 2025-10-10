Servicios mínimos del 66% en el transporte público para la huelga del 15 de octubre por Palestina

Rueda de prensa de Taula Sindical de Catalunya sobre la huelga del 15 de octubre. - David Zorrakino - Europa Press

En educación fija una persona del equipo directivo y hasta un 50% de docentes

BARCELONA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha decretado unos servicios mínimos del 66% en el transporte público durante la huelga general convocada por diferentes sindicatos el próximo 15 de octubre en solidaridad con Palestina, según figura en la orden publicada este viernes y consultada por Europa Press.

Por su parte, en los centros docentes no universitarios y guarderías, debe haber como mínimo una persona el equipo directivo; dos docentes por cada cuatro clases en educación infantil y primaria; un docente por cada tres clases en educación secundaria, y un 50% de os docentes en educación especial, guarderías y horario de comedor.

En las funciones de atención telefónica de emergencias y urgencias, los servicios mínimos son del 85% para las comunicaciones que se deben gestionar sin demora, y en suministro se deben garantizar el funcionamiento y la reparación de averías urgentes.

Las empresas de seguridad privada deberán garantizar unos servicios mínimos de entre el 95% en instalaciones petroquímicas o servicios de suministro de agua, gas y electricidad, entre otros, y el 60% en centrales de alarma.

Por otro lado, se debe asegurar el transporte de mercancías imprescindibles para abastecer a los establecimientos sanitarios y las farmacias; y el servicio de grúas debe retirar los vehículos que obstaculicen la circulación, estacionados en pasos de peatones o en aparcamientos para discapacitados, y la asistencia a averías y accidentes.

ASISTENCIA SANITARIA

Se deberá asegurar el normal funcionamiento de los servicios de urgencias hospitalarias y de las unidades especiales, así como garantizar la radioterapia y quimioterapia en "situaciones urgentes y de necesidad vital", así como la actividad quirúrgica inaplazable.

Además, se debe asegurar la normal atención de los pacientes en los servicios de limpieza, hostelería y transporte, entre otros.

En los centros extrahospitalarios, se debe garantizar la asistencia urgente con un 25% de la plantilla, y en el Banc de Sang i Teixits, el 50%.

SERVICIOS FUNERARIOS Y MEDIOS

En los servicios funerarios, los servicios mínimos son del 85% en la recogida de difuntos y el 50% en los servicios administrativos y de atención a los familiares.

En los medios públicos, se deberá producir y emitir el 50% de contenidos habituales en todos los canales y emitir la información necesaria en caso de emergencia para la población.