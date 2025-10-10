Servicios mínimos del 66% en el transporte público para la huelga del 15 de octubre por Palestina

Rueda de prensa de Taula Sindical de Catalunya sobre la huelga del 15 de octubre.
Europa Press Catalunya
En educación fija una persona del equipo directivo y hasta un 50% de docentes

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha decretado unos servicios mínimos del 66% en el transporte público durante la huelga general convocada por diferentes sindicatos el próximo 15 de octubre en solidaridad con Palestina, según figura en la orden publicada este viernes y consultada por Europa Press.

Por su parte, en los centros docentes no universitarios y guarderías, debe haber como mínimo una persona el equipo directivo; dos docentes por cada cuatro clases en educación infantil y primaria; un docente por cada tres clases en educación secundaria, y un 50% de os docentes en educación especial, guarderías y horario de comedor.

En las funciones de atención telefónica de emergencias y urgencias, los servicios mínimos son del 85% para las comunicaciones que se deben gestionar sin demora, y en suministro se deben garantizar el funcionamiento y la reparación de averías urgentes.

Las empresas de seguridad privada deberán garantizar unos servicios mínimos de entre el 95% en instalaciones petroquímicas o servicios de suministro de agua, gas y electricidad, entre otros, y el 60% en centrales de alarma.

Por otro lado, se debe asegurar el transporte de mercancías imprescindibles para abastecer a los establecimientos sanitarios y las farmacias; y el servicio de grúas debe retirar los vehículos que obstaculicen la circulación, estacionados en pasos de peatones o en aparcamientos para discapacitados, y la asistencia a averías y accidentes.

ASISTENCIA SANITARIA

Se deberá asegurar el normal funcionamiento de los servicios de urgencias hospitalarias y de las unidades especiales, así como garantizar la radioterapia y quimioterapia en "situaciones urgentes y de necesidad vital", así como la actividad quirúrgica inaplazable.

Además, se debe asegurar la normal atención de los pacientes en los servicios de limpieza, hostelería y transporte, entre otros.

En los centros extrahospitalarios, se debe garantizar la asistencia urgente con un 25% de la plantilla, y en el Banc de Sang i Teixits, el 50%.

SERVICIOS FUNERARIOS Y MEDIOS

En los servicios funerarios, los servicios mínimos son del 85% en la recogida de difuntos y el 50% en los servicios administrativos y de atención a los familiares.

En los medios públicos, se deberá producir y emitir el 50% de contenidos habituales en todos los canales y emitir la información necesaria en caso de emergencia para la población.

