Los servicios municipales de Lleida han funcionado "con normalidad" durante la huelga

Archivo - El Ayuntamiento de Lleida - AYUNTAMIENTO DE LLEIDA - Archivo

LLEIDA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los servicios municipales del Ayuntamiento de Lleida han funcionado "con normalidad" durante la jornada de huelga general de este miércoles y se han cumplido los servicios mínimos fijados de acuerdo con los sindicatos, informa el Consistorio en un comunicado.

Los autobuses urbanos han mantenido todos los servicios, con la excepción de la L5, que ha funcionado con dos vehículos, en lugar de tres, a causa de la huelga; durante el día se han producido cambios de recorrido y horarios en algunas líneas para adaptarse a los cortes de tráfico motivados por las diferentes manifestaciones.

Un dispositivo especial de agentes de la Guardia Urbana ha trabajado desde primera hora de la mañana para regular la circulación y garantizar la seguridad en los principales accesos a la ciudad y calles con restricciones en la movilidad; por la tarde el dispositivo de la policía local sigue hecho seguimiento de las posibles afectaciones de la huelga.