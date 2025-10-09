La 'Setmana Bio' ofrecerá unas 450 actividades sobre alimentación ecológica en Catalunya

BARCELONA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La próxima edición de la 'Setmana Bio' ofrecerá por toda Catalunya más de 450 actividades relacionadas con la alimentación ecológica, según ha informado este jueves en un comunicado la Generalitat, organizador de la iniciativa.

Se celebrará del 11 al 19 de octubre y el objetivo "es promocionar y dar a conocer la producción y alimentación ecológicas a toda la población catalana".

También se quiere promocionar los agricultores y empresas del territorio y, con este objetivo, hay muchas de las actividades que las han preparado ellos mismos.

En su decimotercera edición, la 'Setmana Bio' presenta un programa de actividades con charlas divulgativas y técnicas, cata de productos, actividades infantiles y actividades para descubrir la producción y la alimentación ecológica haciendo deporte.

Además, se podrán hacer visitas guiadas a explotaciones y habrá propuestas dirigidas a dar a conocer de primera mano qué es la producción y los productos.