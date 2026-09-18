La Setmana del Llibre en Català abre este viernes una edición que crece en expositores y actividades

La Setmana del Llibre en Català - LA SETMANA DEL LLIBRE EN CATALÀ

BARCELONA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La 44 Setmana del Llibre en Català abre este viernes una edición que se prolongará hasta el 27 de septiembre en el paseo Lluís Companys de Barcelona, y que volverá a crecer en espacios, casetas y expositores con la voluntad de atraer a nuevos lectores en catalán.

La Setmana del Llibre, con un presupuesto de 700.000 euros, contará con 332 expositores que ocuparán 98 casetas (en 2025 fueron 312 en 94 casetas), de los que 282 serán sellos editoriales, a lo largo de los 9.000 metros cuadrados desde el Arc de Triomf al Parc de la Ciutadella.

Además de las casetas, La Setmana del Llibre tendrá 11 espacios, entre los que se encuentran tres escenarios para adultos y jóvenes, un escenario familiar, el espacio 'Petita Lectura' con cuentacuentos y tallares infantiles y la carpa de la Associació de Publicacions Periòdiques de Catalunya (Appec).

Como novedad en los espacios, se incorpora La Casa de Creació Digital, una infraestructura impulsada por el Ayuntamiento de Barcelona que busca impulsar la creación de contenido digital en catalán.

La directora de La Setmana, Cristina Domènech, explicó a Europa Press que una de las novedades de esta edición será que las tardes tendrán conversaciones con prescriptores digitales y habrá 'podcast' en directo para acercar esta realidad que se está "cociendo" entre la juventud.

MÁS DE 200 AUTORES

Más de 200 autores firmarán sus libros en las casetas de las editoriales y librerías durante los 10 días de La Setmana en los que la organización ha programado más de 350 actividades entre charlas, recitales, firmas, rutas literarias, entrega de premios y homenajes.

Entre los autores que pasarán por La Setmana del Llibre en Català figuran Eva Baltasar, Carlota Gurt, Albert Om, Laura Gost, Esther Invernon, Maria Canelles, Míriam Cano, Sergi Pàmies, Ada Castells, Irene Rubio, Empar Moliner, Care Santos y Marta Sans, muchos de ellos con novedades editoriales recientes.

En el apartado internacional, acudirán a La Setmana del Llibre la escritora palestina Adania Shibli, el italiano Leonardo San Pietro, el irlandés Colm Tóibín y la poeta británica Clare Pollard.

La Setmana propondrá 24 itinerarios literarios, 23 en Barcelona y uno en las excavaciones de Collet de Calonge (Girona), que permitirán descubrir escenarios de novelas como la Gràcia de Ramon Solsona, el Passeig de Gràcia de Roger Bastida, el Eixample de Jordi Marron y el barrio de Sant Pere de Maria Carme Roca.

Durante La Setmana del Llibre se entregará el Premi Trajectòria al escritor Ramon Solsona y el Premi Difusió a Màrius Serra y se harán homenajes a Ramon Folch i Camarasa en el centenario de su nacimiento y a la escritora Anna Fité.

Coincidirá de nuevo con las fiestas de la Mercè en su segundo fin de semana y Domènech confía en poder al menos igualar la cifra de visitantes de 2025, con 120.000 visitantes.