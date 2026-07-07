La Setmana del Llibre en Català premia a los escritores Ramon Solsona y Màrius Serra

El escritor Ramon Solsona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La 44 Setmana del Llibre en Català, que se celebrará del 18 al 27 de septiembre en el Passeig Lluís Companys de Barcelona, ha premiado al escritor Ramon Solsona con el galardón a la trayectoria y al escritor y traductor Màrius Serra con el de difusión, ha anunciado este martes el presidente de Editors.cat, Oriol Magrinyà.

El jurado del 30 Premi Trajectòria, formado por asociaciones del sector del libro y por periodistas culturales, ha destacado que Solsona es un autor que ha conseguido "no repetirse nunca libro tras libro, quizás porque la versatilidad ha sido una de sus grandes virtudes", y ha definido al autor como un maestro de la lengua

Solsona (Barcelona, 1950), licenciado en Filología Románica por la Universitat de Barcelona (UB), es autor de obras como 'Les hores detingudes', 'L'home de la maleta', 'Allò que va passar a Cardós', 'Disset pianos' y 'Estació d'enllaç'.

El escritor ha bromeado que recibir este galardón a la trayectoria, que "es como un Oscar honorífico", quiere decir que uno se ha hecho mayor, y ha celebrado haber podido profesionalizarse como escritor en catalán, con colaboraciones en medios y guiones además de sus novelas.

Ha agradecido el premio a sus dos familias: la nuclear, que ha padecido las consecuencias de dedicarse a la escritura y que siempre ha priorizado --"No soy escritor de raza, priorizo la familia", ha dicho, y a la extensa, el mundo del libro en su totalidad, desde sus editores, correctores y los medios de comunicación.

Ha celebrado el gran momento que vive La Setmana del Llibre en Català, época del año que dice que es en la que prefiere publicar, como "punto de referencia, el kilómetro 0" de las letras en catalán.

PREMI DIFUSIÓ

El jurado del 6 Premi Difusió, que entrega la junta de Editors.cat, ha considerado que Serra a lo largo de su trayectoria como escritor y comunicador "ha contribuido de manera decisiva a acercar la literatura y la lengua catalanas a públicos amplios y diversos".

Serra (Barcelona, 1963) ha publicado libros como 'Mon oncle', 'La vida normal', 'Quiet', 'Farsa', 'Verbàlia' y 'Plans de futur', y ha sido colaborador de medios de comunicación acercando la lengua catalana con enigmas.

En un vídeo grabado al no poder acudir al acto, Serra ha asegurado sentirse muy honrado por recibir el Premi Difusió como "seguidor de La Setmana desde los años 80", y ha pedido leer y difundir aquellas lecturas que gusten por que el verbo difundir es maravilloso.

282 SELLOS EDITORIALES

La Setmana del Llibre en Català tendrá como lema 'Molt per viure, molt per llegir' (Mucho por vivir, mucho por leer) y en el cartel, obra del director creativo Xavier Munill y el diseñador Gabi Guiart, las miradas de los protagonistas --con cuatro ojos-- sugieren curiosidad, expectativa y movimiento.

La directora de La Setmana del Llibre, Cristina Domènech, ha asegurado que se crecerá en cifras, pasando de 265 sellos editoriales a 282, en 88 módulos a lo largo del Passeig Lluís Companys, que mostrarán la diversidad editorial publicada en catalán.

Una de las novedades, ha explicado Domènech, es la carpa 'Oficis del Llibre', concebida como un punto de divulgación de los oficios que forman parte de la cadena del libro, y que en su primera edición tendrá a las bibliotecas como protagonistas.

También incorporará La Casa de Creació Digital, una iniciativa del Ayuntamiento de Barcelona, Accent Obert, Barcelona Activa, Betevé y la CCMA que promueve el uso de la lengua catalana en el ámbito digital.

La Setmana del Llibre en Català volverá a contar con una apuesta lúdica, más allá de las casetas con sellos editoriales, con 3 escenarios para jóvenes y adultos, la carpa de revistas de la Appec, un escenario familiar, un espacio de lectura, el laboratorio Ibbycat para niños y la Carpa de la Llengua, espacio de promoción del catalán.