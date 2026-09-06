La Seu Vella de Lleida supera los 65.000 visitantes y usuarios hasta agosto en 2026

Imagen de la Seu Vella de Lleida - PAERIA DE LLEIDA

LLEIDA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Seu Vella de Lleida ha registrado 65.323 visitantes y usuarios entre enero y agosto este 2026, una cifra que representa un incremento del 15,2% respecto a las cifras del pasado año, ha informado la Paeria de Lleida en un comunicado este domingo.

Respecto a la actividad ordinaria del monumento la Seu Vella ha acogido 20.121 participantes en actos culturales, sociales e institucionales, conciertos, presentaciones y otras actividades, un aumento de 4.479 participantes frente a los registrados en 2025 (un 28,6% más).

Los datos de procedencia de los visitantes evidencian que la mayor parte continúan llegando de Catalunya, con 23.369 visitantes, mientras que 8.529 han sido del resto del Estado y 7.389 visitantes internacionales, la mayoría europeos (5.224).