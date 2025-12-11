Shinephi gana el premio a la 'start up' catalana de 2025

Momento de la entrega del premio a la 'start up' catalana de 2025. - GENERALITAT DE CATALUNYA.

BARCELONA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La empresa emergente Shinephi ha sido premiada este jueves como la 'start up' catalana de 2025, tras alzarse como ganadora de la Catalan Pitch Competition organizada por Acció, la agencia para la competitividad de la Generalitat de Catalunya.

La compañía, explica el Govern en un comunicado, ha desarrollado una tecnología que contribuye a optimizar el proceso de fabricación de semiconductores a través de un sistema de imagen que se integra en la línea de producción y actúa como una herramienta de metrología.

El secretario de Empresa y Competitividad de la Generalitat y consejero delegado de Acció, Jaume Baró, ha entregado el premio este jueves, en un acto en el que ha destacado "el elevado grado de madurez del ecosistema catalán", lo que, ha asegurado, ha hecho complicado escoger un ganador.

"Acompañaremos tanto a la ganadora como a las finalistas para que ayuden a cambiar el mundo y hacerlo un lugar mejor en los campos de la educación, la ciencia, la medicina y las ciencias sociales", ha remarcado Baró, en relación a las otras 23 empresas finalistas de la competición.

El premio, que cumple su edición número 30, se ha entregado en el marco del Tech Spirit, el evento anual del ecosistema emprendedor organizado por Tech Barcelona, y en el que todos los finalistas han presentado sus proyectos delante de los asistentes y un jurado ha votado el proyecto ganador "en directo".