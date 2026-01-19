Siete cámpings de Tarragona reciben la "máxima distinción" europea en los PiNCAMP Awards 2026

Gala de los PiNCAMP Awards 2026. - (FEHT)

TARRAGONA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 7 cámpings de la provincia de Tarragona han recibido la "máxima distinción" europea en los PiNCAMP Awards 2026 en una gala celebrada el pasado viernes en Stuttgart (Alemania).

Durante la ceremonia, los clubs campistas ANWB de los Países Bajos y ADAC de Alemania, entregaron sus galardones en los establecimientos que han alcanzado las 5 estrellas, entre ellos 7 campings de la demarcación de Tarragona, informa este lunes la Federació Empresarial d'Hosteleria i Turisme de Tarragona (FEHT) en un comunicado.

El Camping & Resort Sangulí Salou se ha proclamado ganador en la categoría 'Mejores alojamientos', mientras que el Tamarit Beach Resort ha sido finalista en la categoría 'Innovación y progreso'; ambos establecimientos "han sido los únicos campings españoles que han llegado a la final de las categorías europeas".

En relación con los reconocimientos de las grandes asociaciones automovilísticas europeas, 5 campings de la provincia consiguieron el distintivo Superplätze 2026 otorgado por ADAC de Alemania: El Templo del Sol (L'Hospitalet de l'Infant), La Torre del Sol (Mont-roig del Camp), Playa Montroig Camping Resort (Mont-roig del Camp), Tamarit Beach Resort (Tarragona) y Camping & Resort Sangulí Salou.

SATISFACCIÓN DEL SECTOR

Asimismo, cinco establecimientos recibieron la máxima distinción de la ANWB: Càmping Playa Barà (Roda de Berà) --que debuta este año en esta categoría--, Càmping Stel (Roda de Berà), Tamarit Beach Resort (Tarragona), Càmping & Resort Sangulí Salou y Playa Montroig Camping Resort (Mont-roig del Camp).

El presidente de Associació de Càmpings de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre, Joan Estrada, ha expresado su satisfacción por los resultados de este año: "Para nuestro sector, estos reconocimientos representan mucho más que unos premios: confirman que el modelo de camping que impulsamos en la Costa Daurada y las Terres de l'Ebre es líder a escala europea".