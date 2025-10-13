Siguen cortadas 7 carreteras en Tarragona por las lluvias y la AP-7 cierra un carril por limpieza

Afectaciones en las carreteras de la zona de L'Ebre (Tarragona) por las inundaciones - TRÀNSIT

TARRRAGONA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las lluvias de este domingo en el sur de Tarragona mantienen cortadas este lunes por la mañana siete carreteras afectadas por inundaciones, mientras que la AP-7 en Freginals ha podido abrir pero tiene un carril cerrado en cada sentido por tareas de limpieza en la vía, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.

Concretamente, están cortadas la N-340 en Alcanar; la C-12 entre Amposta y Tortosa; la TV-3408 entre Amposta y La Ràpita; la TV-3317 en Freginals; la TP-3311 entre Santa Bàrbara y Galera; la TV-3421 entre Mas de Barberans y Roquetes, así como la TV-3443 entre Amposta y Tortosa.

Por otro lado, en la AP-7 las retenciones son de 6 kilómetros en sentido norte desde Ulldecona.