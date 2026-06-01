Sikorski (Polonia) cree que la UE no debería "ser rehén" de la unanimidad para imponer sanciones

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares (c), y el viceprimer ministro de Polonia, Radoslaw Sikorski (d), durante la celebración del diálogo titulado 'Europa: ¿Somos capaces de ponernos de acuerdo?', en el Palau - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El viceprimer ministro polaco, Radoslaw Sikorski, ha asegurado que la Unión Europea (UE) no debería "ser rehén" de un solo país que actúa bajo la influencia de un tercero a la hora de imponer sanciones, en referencia a la capacidad de veto de los miembros por la necesidad de unanimidad en estas decisiones.

Lo ha dicho este lunes en la 41 Reunió Cercle d'Economia, que se celebra hasta el miércoles en el Palau de Congressos de Catalunya, en la sesión 'Europa: ¿Somos capaces de ponernos de acuerdo?', con el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.

Sikorski ha lamentado que el sistema actual "no es justo" y que se debería cambiar, ya que también facilita que un grupo pequeño de países pueda organizar una minoría de bloqueo.

En todo caso, ha dicho que, ante la dificultad de cambiar los tratados de la UE, se deberían centrar en temas que no necesitan tocar estos textos y que "solo requieren compromisos por parte de los estados miembro".

Ante la posibilidad de ampliar la Unión Europea, Sikorski ha recordado que los tratados dicen que cualquier país europeo puede aplicar, y que, para él, un país es europeo cuando la mayoría de su territorio está en el continente, en referencia a Turquía.

Ha añadido que, si se da esta ampliación, serán necesarios mecanismos que se apliquen tras la entrada en la UE para evitar que se ponga en riesgo el espíritu de la Unión.

DEFENSA

Sikorski ha explicado que la autonomía estratégica europea en defensa se debería desarrollar en armonía con los Estados Unidos y ha lamentado que las empresas estadounidenses no están siendo capaces de servir a la demanda europea.

Por ello, ha apostado por que las empresas estadounidenses del sector defensa produzcan en Europa y por un incremento del gasto de los países europeos.

Ha dicho que la necesidad de este incremento del gasto en defensa es una de las lecciones de la guerra de Ucrania y ha asegurado que su país gastará "lo que sea necesario en defensa para no volver a ser una colonia rusa".