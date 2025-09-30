Silae adquiere Summar y Denario para empezar a operar en España

Pablo Calvo ha sido nombrado CEO de Silae en España, y Martín Otaño CFO de la compañía - SILAE

BARCELONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La francesa Silae, especializada en soluciones de gestión de nóminas y RRHH, ha adquirido las compañías Summar y Denario para empezar a operar en España.

Con esta operación, la compañía suma más de 100 profesionales y se posiciona como el cuarto actor del mercado español de nóminas, con el objetivo de alcanzar el liderazgo en los próximos cinco años, informa Silae en un comunicado este martes.

Summar y Denario, ahora integradas en Silae, aportan una "base consolidada de clientes" y permitirán potenciar la innovación tecnológica y ampliar la propuesta de valor para empresas, asesorías y despachos profesionales en España.

Silae, que es el primer operador en Francia con más de 8 millones de nóminas gestionadas al mes, prevé duplicar el volumen de nóminas gestionadas en España así como su facturación en los próximos tres años.

El nuevo ceo de Silae en España, Pablo Calvo, ha valorado la incorporación y ha afirmado que es el "momento de impulsar lo que funciona, potenciar las soluciones que ya utilizan los clientes y añadir valor con nuevas sinergias en el ecosistema".