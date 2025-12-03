Sílvia Pérez Cruz inaugurará el 14 Festival Strenes de Girona con un doble concierto

Cartel promocional del concierto. - FESTIVAL STRENES

GIRONA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Sílvia Pérez Cruz inaugurará el 14 Festival Strenes con un doble concierto en el Auditori de Girona el 27 y el 28 de marzo de 2026, informa el festival en un comunicado de este miércoles.

La cantante estrenará a principios del año que viene su nuevo proyecto, que coincide con el 30 aniversario de su carrera y en el que explorará "nuevos horizontes y nuevas formas".

Pérez Cruz se suma a los nombres ya anunciados del Strenes, que acogerá la presentación de los nuevos discos de Joan Dausà, Luz Casal, Maria Arnal, La Ludwig Band, Macaco, Manu Guix, Iseo & Dodosound, Dan Peralbo i El Comboi, Ferran Palau y Guillem Romo, entre otros.