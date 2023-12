Simó defiende la autonomía de los centros educativos y afirma que "ya saben qué tienen que hacer"

Aboga por "hacer una sacudida tranquila" a la educación catalana para revertir los resultados del PISA



BARCELONA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Educación de la Generalitat, Anna Simó, ha defendido la autonomía de los centros educativos y ha afirmado que "ya saben qué tienen que hacer para reforzar a sus alumnos" a raíz de los resultados de Catalunya en el Informe del Programa para la Evaluación Integral de Alumnos (PISA) 2022.

"Lo que necesitan es poder trabajar con más tranquilidad, necesitan menos burocracia y con esto me he comprometido. Lo que no hacemos desde el departamento es imponer metodologías", ha explicado en una entrevista de este martes en el diario 'Ara' recogida por Europa Press.

Ha sostenido que el objetivo del Govern es "trabajar de manera más personalizada con cada alumno", no programar más horas de matemáticas y lengua, al preguntársele por sus declaraciones de este lunes en rueda de prensa, en las que apostó por volver a los básicos.

Sobre los docentes, ha señalado buscarán "darles una mejor formación inicial a magisterio y hacer una nueva mirada a los másteres de secundaria", ya que las necesidades del alumnado han hecho muchos cambios que no se recogen en los planes de estudio.

Y al preguntársele por los horarios, ha indicado que un cambio dependería de "un acuerdo de país espectacular basado en evidencias", y que la Conselleria ya ha encargado un análisis del horario intensivo que se lleva a cabo en Catalunya, textualmente.

"UNA SACUDIDA TRANQUILA" A LA EDUCACIÓN

Simó ha afirmado que espera "un incremento importante" del gasto en Educación en los próximos Presupuestos en la línea de los últimos dos años, en los que ha reivindicado que hubo un aumento del 25%.

Asimismo, la consellera ha asegurado que está "motivada para hacer una sacudida tranquila en la educación" de Catalunya para poner las bases para la mejora del sistema educativo.

En este sentido, ha indicado que propiciará "un acuerdo de país" que guíe a Catalunya al lugar donde ha de estar su nivel de educación y sus resultados por el bien del alumnado y su futuro.