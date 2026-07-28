Simó (ERC) celebra su amnistía y la de los otros miembros de la Mesa: "Una sorpresa pero esperada"

Archivo - La exconsellera de Educación y exmiembro de la Mesa del Parlament durante el 'procés' Anna Simó - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La exconsellera de Educación de la Generalitat y exmiembro de la Mesa del Parlament en 2017 Anna Simó (ERC) ha celebrado este martes que se le aplique la Ley de Amnistía tanto a ella como a sus otros 3 compañeros Lluis María Corominas, Ramona María Barufet y Lluís Guinó: "Ha estado una sorpresa pero esperada".

Simó ha dicho que los exmiembros de la Mesa esperaban que se les amnistiara tras la sentencia de este lunes a la exconsellera de Agricultura de la Generalitat Meritxell Serret (ERC) y después de que la justicia europea "enmendara" a la justicia española con el aval a la ley, ha dicho en una entrevista en 3Cat recogida por Europa Press.

Los 4 miembros de la Mesa fueron condenados por un delito de desobediencia e inhabilitados para el ejercicio de cargos públicos electivos.

Simó ha lamentado que el proceso ha sido muy largo, ya que su sumario era del 2019, se tuvo que repetir, y la sentencia no llegó hasta mayo del 2023: "Han pasado más de 3 años también desde aquella sentencia de mayo del 2023 que recurrimos en recurso de casación en el Supremo. El Supremo ha ido arrastrando los pies hasta que visto que no podía arrastrarlos más".

Ha añadido que, desde octubre del año pasado hasta este martes, han tenido que esperar "a que se nos extinguiera toda la responsabilidad penal" que se atribuía a los cuatro miembros de la mesa del Parlament.