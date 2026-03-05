La simpatía por Vox y Aliança Catalana crece en los tres últimos años, según el CEO

Archivo - La diputada de Aliança Catalana, Silvia Orriols - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La simpatía media de los catalanes por Vox y Aliança Catalana (AC) ha crecido en los tres últimos años, mientras que ha bajado en el resto de partidos políticos, según una encuesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).

Así se desprende de la tercera ola de la Encuesta logitudinal del Panel Ciutadà de Catalunya, realizada con una muestra de 6.706 personas mayores de 18 años, hecha entre el 9 de octubre y el 9 de diciembre de 2025, con un margen de error de +1,18%.

En concreto, la simpatía media por AC ha pasado del 1,9 de 2024 al 2,4 en 2025, y la de Vox ha evolucionado del 0,8 de 2023, pasando por el 1 en 2024, hasta el 1,4 en 2025.

Sin embargo, la simpatía por el PSC ha bajado del 4,4 de 2023, al 4 en 2024 y hasta el 3,9 en 2025; y lo mismo ha pasado con Junts que partía con un 3,4 de media en 2023, pasó al 3 en 2024 y se ha quedado en un 2,8 en 2025.

En el caso de ERC, partía de un 4,4 en 2023, bajó al 3,8 en 2024 y subió al 4 en 2025; la simpatía por el PP se ha mantenido estable en un 1,5 de media en estos tres últimos años, y la de los Comuns ha bajado del 3,6 en 2023 al 3,2 en 2024 y ha llegado al 3 en 2025.

Por último, la de la CUP partía de un 2,9 de media en 2023, bajó al 2,6 en 2024 y repuntó ligeramente al 2,7 en 2025.

CONFIANZA EN EL PARLAMENT Y EL CONGRESO

Los catalanes también han perdido confianza en instituciones como el Parlament, que ha pasado de un 4,9 de media en 2023 a un 4,6 en 2025, y lo mismo con el Congreso, en que la confianza ha bajado del 4 de media en 2023 al 3,7 en 2025.

La confianza en el Parlamento Europeo también ha seguido esta tendencia a la baja, ya que ha descendido del 4,8 en 2023 hasta el 4,3 en 2025, mientras que la confianza en los jueces y los tribunales se ha mantenido estable en u 4,1 de media.

En cuanto a la polarización social, un 58% de los encuestados ha negado sentir enfado y frustración cuando habla de política con alguien que tiene una opinión diferente a la suya, mientras que un 10% reconoce que sí se enfada y se frustra.

En clave independentista, un 33% de los encuestados se muestran a favor de la independencia de Catalunya, un punto por encima del año anterior, mientras que un 26% se muestran en contra, un punto por debajo que en 2024, y hay un 30% sin una posición definida y un 11% que prefiere no contestar.