El Síndic de Barcelona pide un punto presencial del Estado en Fira para agilizar la regularización

Varias personas en el pabellón 2 del recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha reclamado al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que habilite un punto presencial de tramitación en el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona (Nave 2) para agilizar el proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes, aprovechando el dispositivo municipal ya existente.

La institución considera que Barcelona ya dispone del espacio, los recursos y la organización necesarios para reforzar este proceso y que la presencia directa de la administración del Estado "permitiría dar una respuesta más ágil y eficaz ante la elevada demanda", según indica en un comunicado este miércoles.

Ha añadido que ni el Ministerio ni la Delegación del Gobierno han informado públicamente de los puntos habilitados por la administración estatal en la ciudad ni del funcionamiento concreto de los servicios disponibles, "una falta de información que dificulta orientar adecuadamente a la ciudadanía".