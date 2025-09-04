El Síndic de Barcelona señala un caso con niños durmiendo en la calle y pide actuar al consistorio

Archivo - Cajas de cartón donde duermen personas sin hogar, en la calle Casp de Barcelona esquina con calle Pau Claris, 10 de junio de 2021, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

La Sindicatura de Greuges de Barcelona, liderada por David Bondia, ha señalado un caso en el que una familia con niños acabó durmiendo en la calle y ha pedido al Ayuntamiento que mejore su actuación en este tipo de casos para procurar que ningún menor se vuelva a encontrar en esta situación.

En un comunicado este jueves, ha explicado que tras la llegada a la ciudad de dos padres con una hija de 12 años y otro de 3 para tratar el problema de salud de uno de ellos, se quedaron sin hogar y acabaron pernoctando en las calles de la ciudad tras no funcionar las soluciones de los servicios sociales del consistorio.

En concreto, en noviembre de 2024 la familia contactó con el Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB), que los alojó dos días y les derivó al Servicio de Atención a Inmigrantes, Emigrantes y Refugiados (SAIER), que les informó de que no disponían de ninguna alternativa estable de alojamiento.

Después de dos meses de llamadas y visitas de seguimiento por parte del SAIER, en mayo de 2025 la familia informó de que habían sido estafados y acudieron de nuevo al CUESB, que les alojó una vez más y les volvió a derivar al SAIER, con el mismo resultado que anteriormente.

La familia se presentó hasta cinco veces más ante el CUESB, que intentó orientarlos a encontrar un alojamiento por su cuenta, y también se les negó la posibilidad de acceder a un alojamiento temporal de urgencia (ATU).

"CASO MUY GRAVE"

La Sindicatura ha alertado de que este es un "caso muy grave y en ningún caso justificable" por parte del Ayuntamiento, ya que dos niños acabaron durmiendo en la calle, por lo que ha reclamado que cuando las soluciones de CUESB y SAIER resulten ineficaces se activen nuevos planteamientos.

"Ningún niño se puede encontrar en situación de calle en Barcelona", advierte en el comunicado, donde recomienda revisar los protocolos en casos con menores para garantizar una atención a las necesidades básicas poniendo los derechos de las personas en el centro.