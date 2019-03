El síndic rechaza valorar la nueva pancarta y no aclara si hará un nuevo informe

Actualizado 21/03/2019 14:48:37 CET



Ribó sí avisa de que no debe estar "constantemente analizando los lazos"

BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)

El síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha rechazado este jueves valorar la idoneidad o no de la nueva pancarta que ha desplegado el Govern en la fachada de la Generalitat para sustituir la anterior, que tenía un lazo amarillo, y no ha aclarado si prevé hacer una nueva resolución: "No quiero valorar nada de lo que se ha producido a partir de esta madrugada".

"Son unos acontecimientos que, por nuestro rigor institucional, aún no los podemos valorar", ha explicado en declaraciones a los medios desde el Parlament tras participar en un debate.

Ribó ha argumentado que aún no puede precisar si se pronunciará sobre la nueva pancarta: "Todos los informes los haremos en función de si lo consideramos necesario. Si lo que hay en un informe anterior ya es lo suficientemente sólido, nos remitiremos a los anteriores".

Sí ha afirmado que su institución "no está para estar constantemente analizando los lazos amarillos", y ha pedido a los representantes políticos que se hable y se discuta más sobre políticas públicas.

También ha señalado que le preocupa que en Catalunya no haya todavía "un acuerdo de todo el arco parlamentario frontal contra la xenofobia", en alusión a los postulados de Vox y al ascenso de esta formación política que pronostican las encuestas.

El síndic ha insistido en la resolución que expuso este miércoles: los lazos amarillos y la 'estelades' son libertad de expresión, pero en periodo electoral no deberían estar en las fachadas de los edificios públicos porque no debe haber simbología que pueda "influir en la formación del voto".

Ribó ha lamentado que sí hay una serie de simbologías --que no ha precisado-- "que hoy se exhiben en España sin que nadie las persiga" y que atentan contra la democracia sin ser el lazo amarillo ni la 'estelada', que considera símbolos que sí son respetuosos con este sistema de gobierno.

CRÍTICA DE CS

En el debate anterior a sus declaraciones, Cs ha criticado de nuevo la labor de Ribó, y éste ha replicado que su segundo mandato como síndic de Greuges fue posible porque recibió el aval "unánime" de todos los grupos parlamentarios hace 9 años.

Además, ha recordado que Cs elevó una queja al organismo internacional de los defensores del pueblo sobre la labor de Ribó, y "la presidencia mundial de los defensores respondió que se abstuvieran de criticar de palabra o con hechos la independencia del síndic".