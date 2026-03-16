La Síndica de Greuges entrega al Parlament el informe anual de 2025

Rull y Giménez-Salinas. - PARLAMENT DE CATALUNYA

BARCELONA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Síndica de Greuges, Esther Giménez-Salinas, ha entregado al presidente del Parlament, Josep Rull, el informe anual de la Sindicatura correspondiente a 2025, que recoge las actuaciones "más relevantes" llevadas a cabo por la institución.

Rull ha recibido a Giménez-Salinas este lunes acompañada del adjunto general, Jordi Palu-Loverdos, informa el Parlament en un comunicado.

Una vez entregado el informe, el Parlament iniciará la tramitación, que incluirá la presentación por parte de la Síndica y el debate posterior, primero en comisión y después en sesión plenaria.