La Síndica de Greuges pide a la Generalitat revisar la convocatoria de 31 procesos selectivos

La Síndica ha pedido a la Generalitat que revise de oficio las bases de la convocatoria de 31 procesos. - SÍNDICA DE GREUGES

BARCELONA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Síndica de Greuges ha pedido a la Generalitat que revise la convocatoria de 31 procesos de selección convocados y en los que se impide que los aspirantes puedan acceder a más de un proceso a pesar de tener la titulación adecuada, ha explicado este jueves en un comunicado.

Según el organismo, impedir que una persona con un grado pueda presentarse tanto a un cuerpo superior, general y jurídica, e inferior, de gestión, "supone una restricción injustificada del derecho de acceso a la función pública en condiciones de igualdad".

"La Constitución reconoce el derecho de los ciudadanos a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, de acuerdo a principios de mérito y capacidad. En este sentido, cualquier limitación que afecte a la participación de un procedimiento selectivo debe ser interpretada de manera restrictiva y estar debidamente justificada", detalla la Síndica.

En base a esto, la entidad ha pedido a la Generalitat que revise de oficio las bases de la convocatoria para permitir que todas aquellas personas que dispongan de la titulación necesaria puedan presentarse a los procesos y opciones que deseen.

También ha solicitado que se publicite y difunda la información correspondiente para que "todos los interesados puedan estar enterados" de los mismos procesos.