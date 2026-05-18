La Síndica de Greuges pide más simulacros y formación en municipios con riesgo de accidente nuclear

La Síndica de Greuges, Esther Giménez-Salinas, en la Comisión en el Parlament para presentar el informe 'Evaluación de los planes de actuación municipal de emergencia nuclear' - PARLAMENT

BARCELONA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Síndica de Greuges, Esther Giménez-Salinas, ha pedido más implicación de las administraciones para realizar más simulacros y sesiones de formación a los entes locales de municipios que tienen más riesgo de sufrir una emergencia nuclear, con el objetivo de reforzar así la seguridad de los ciudadanos y estar mejor preparados en caso de accidente: "La prevención es la mejor respuesta".

Lo ha expresado este lunes en la presentación en el Parlament del informe 'Evaluación de los planes de actuación municipal de emergencia nuclear', que ya en febrero alertó de que el 55,8% de los municipios catalanes expuestos al riesgo de una emergencia nuclear no tiene aprobado el Plan de actuación municipal de emergencia nuclear (Pamen).

"Este país siempre tiene un suspenso en tema de formación. Es muy difícil que se pueda llevar a cabo de forma correcta algo si no tienes a nadie que se ocupe de la formación y no se han hecho simulacros", ha expresado la Síndica, que ha ejemplificado esta situación con el profesorado y los exámenes.

En este sentido, ha lamentado que nunca se podrá contar un una "tranquilidad" en referencia a eventuales accidentes nucleares y ha apuntado que la formación, desde el punto de vista económico, no es de las inversiones más caras, por lo que seguro que se podría hacer, ha dicho.

COLABORACIÓN COMÚN Y COMPETENCIAS

Ha señalado que el último informe se llevó a cabo en 2019 y desde el Síndic de Greuges se ha contactado con la Generalitat para buscar posibles soluciones, si bien la respuesta ha sido que el riesgo nuclear es competencia exclusiva de la Administración General del Estado y la Generalitat participa en la ejecución en términos que estén suscritos al Estatut d'Autonomia.

Además, desde la Generalitat lamentaron no tener competencias para dar el suficiente apoyo técnico o económico a los municipios afectados.

Ante esto, Giménez-Salinas ha afirmado que le cuesta entender que, al tratarse de un tema tan importante como este, se ponga por delante si algo es competencia de uno u otro: "No me puedo imaginar lo que sería una emergencia en un momento determinado y que la salida sea 'esto es competencia mía, o esto es competencia del otro'", ha afirmado la Síndica, que ha pedido colaboración.

APOYO A MUNICIPIOS RURALES

Desde Junts, Irene Negra ha reclamado más apoyo a los municipios rurales más expuestos, ubicados en Terres de L'Ebre (Tarragona), y ha avanzado que exigirán al Govern que lidere esta acción: "No podemos cargar toda la responsabilidad sobre los ayuntamientos pequeños".

Carles Campuzano (ERC) ha manifestado que el informe refleja insuficiencias por parte de los municipios en sus responsabilidades, ya que tienen poca capacidad técnica, con poco margen financiero, que necesitan estar acompañados para poder afrontarlas.

El diputado Andrés García Berrio (Comuns) ha resaltado que es necesario llevar a cabo simulacros periódicos con la población: "La cultura de la prevención salva vidas", ha subrayado, si bien ha abogado por caminar hacia el cierre de las centrales nucleares, pero mientras estén abiertas, se lleve a cabo una buena política pública de prevención de riesgos.

DEMONIZAR LAS NUCLEARES

Por otro lado, diputada Eva García (PP) ha lamentado que durante los últimos años la izquierda haya demonizado la energía nuclear porque, a su juicio, ha sido incapaz de desplegar energías renovables con eficacia: "El resultado es devastador. Catalunya sigue en la cola en el conjunto de España", ha dicho en referencia a las renovables.

Desde Vox, Rafael Vilafranca ha dicho que quien demoniza la energía nucelar sigue dependiendo de ella día a día para evitar el colapso energético y ha añadido que este no es el problema: "El problema es la incompetencia política y el sectarismo ideológico de la izquierda que actúa contra las nucleares".

Finalmente, Jesús Becerra (PSC) ha pedido huir de alarmismos y ha defendido el cuerpo de Protecció Civil de la Generalitat, que ha experimentado un incremento de profesionales durante los últimos años, y también ha valorado que tanto la C-12 como las líneas de Rodalies cercanas a las centrales nucleares tienen proyectos en marcha para mejorar como vías de evacuación.

58 MUNICIPIOS DE 104

El 55,8% afecta a 58 municipios de un total de 104, todos situados a una distancia de entre 10 y 30 kilómetros de las centrales nucleares de Ascó o Vandellòs, en Tarragona, en la zona 2 según la delimitación del Plan de emergencia nuclear exterior (Penta) aprobado por el Gobierno español.

En cambio, todos los municipios de la zona 1, a menos de 10 kilómetros de una central, disponen del Pamen correspondiente, si bien 1 de cada 3 no lo tiene actualizado.

El informe recoge también que solo un 28% de los municipios ha recibido formación sobre cómo actuar en situación de emergencia nuclear, y tampoco consta que se hayan hecho simulacros con la población.