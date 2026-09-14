La síndica de Greuges pide "tener en cuenta" la custodia compartida al calcular el canon del agua

Archivo - Entrada de la sede de la sindicatura de Greuges en paseo Lluís Companys 7, a 9 de febrero de 2024, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, ha pedido "tener en cuenta" las situaciones de custodia compartida a la hora de calcular el canon del agua, ya que actualmente se establece según el número de personas empadronadas en la vivienda.

Ha abierto una actuación de oficio para analizar cómo se aplica la ampliación de los tramos del canon del agua en los casos de guarda y custodia compartida, y ha pedido información sobre la cuestión a la Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, informa este lunes el Síndic de Greuges en un comunicado.

La institución alertó de esta problemática en 2021 cuando sugirió que se valorasen fórmulas alternativas para acreditar la convivencia, pero sigue recibiendo quejas de familias que consideran que el actual sistema "no refleja adecuadamente su situación".

La síndica ha recordado que la ampliación de los tramos del canon del agua tiene como objetivo adaptar la tarifa al número real de personas que consumen agua en una vivienda, y ha considerado que basarse exclusivamente en el padrón "puede excluir situaciones familiares que comportan un consumo efectivo de agua en más de un domicilio".

La institución ha insistido en que es necesario estudiar la posibilidad de admitir otros medios de prueba que permitan acreditar la convivencia efectiva de los hijos con ambos progenitores, que debería ir acompañados de los controles y garantías necesarias para evitar duplicidades o usos indebidos del sistema.