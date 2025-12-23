Sindicat d'Habitatge critica que reubicar desalojados permite a Albiol "expulsarlos" de Badalona

Personas desalojadas del antiguo Instituto B9 de Badalona acampan debajo de la salida 210 de la C-31, en el barrio de Sant Roc, a 20 de diciembre de 2025, en Badalona, Barcelona, Catalunya (España). Las fuertes lluvias que se han abierto paso en las últim - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya ha criticado que el acuerdo para reubicar a parte de las personas desalojadas del antiguo instituto B9 de Badalona (Barcelona), permite que el alcalde, Xavier Garcia Albiol, las "expulse" de la ciudad.

En un comunicado, el sindicato ha lamentado que el acuerdo entre Generalitat y entidades "no es una victoria a pesar de que supone un alivio temporal de una situación de emergencia muy grave" y ha criticado la falta de una alternativa residencial real.

"En Badalona hay más de 7.000 pisos vacíos que podrían alojar hasta 19 veces las personas del B9, a parte de miles más destinados a uso turístico", ha asegurado la portavoz del Sindicat d'Habitatge Socialista, Emma Puig, en el mismo comunicado.

El sindicato ha afirmado que "el problema del B9 no es un problema de acogida ni humanitario, es un problema político de primer orden donde se mezcla la crisis de la vivienda con una operación política activa que busca enfrentar al último con el penúltimo para que todo siga igual".

En este sentido, ha lamentado el "auge reaccionario" y también ha tachado al Govern de Salvador Illa de ser --textualmente-- tan responsable como el PP de Albiol por haber enviado a la BRIMO de Mossos a desalojar sin alternativa a las 400 personas que vivían en el B9.