El Sindicat de Llogateres afirma que cuenta con 73 edificios "organizados" en Catalunya

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BARCELONA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sindicat de Llogateres ha afirmado este sábado por la tarde que cuenta con un total de 73 bloques de pisos "organizados" en Catalunya, dato que ha desvelado en un acto abierto al público frente al número 243 de la calle Mallorca de Barcelona.

La organización sindical considera que un edificio está "organizado" cuando hay al menos 2 personas afiliadas a la organización y se ha hecho una asamblea o se han iniciado negociaciones con la propiedad con las reivindicaciones del vecindario, ha informado en un comunicado.

El acto ha contado con la participación de vecinos de bloques afectados por la crisis de la vivienda además de artistas como Mama Dousha, Scorpio y Biznaga y el comunicador Marc Giró.

"Si el Parlament no se atreve a prohibir las compras especulativas, aquí habrá un montón de gente dispuesta a impedirlas una y otra vez", ha asegurado el portavoz de la organización sindical, Enric Aragonès.

Barcelona concentra el mayor número de edificios "organizados", 39, por delante de Sabadell (6), Cornellà de Llobregat (4) y 19 municipios más.