El Sindicat de Llogateres apunta a una huelga general "inminente" y llama a la movilización

Asamblea del Sindicat de Llogateres en el marco de la acampada para pedir contratos de alquiler indefinidos - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

BARCELONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, ha afirmado que la huelga general debe ser "inminente" y que no solo se convoca, sino que también se organiza, por lo que será necesaria mucha gente de cara a los próximos meses para organizar piquetes y comités de barrio, entre otros.

Lo ha dicho en declaraciones a los medios en la plaza Catalunya de Barcelona instantes antes de iniciar una asamblea en la que, ha explicado, se tratarán estos temas.

Tras caer los dos decretos de vivienda este viernes en el Congreso, Arcarazo ha indicado que esto es "solo el principio" y que la chispa que se ha encendido se debe ir haciendo más grande.