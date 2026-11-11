Sindicat de Llogateres avisa a los políticos tras la huelga: "Se nos ha acabado la paciencia"

Manifestación principal con participación de CC.OO., UGT y Sindicat de Llogateres - Alberto Paredes - Europa Press.

BARCELONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Sindicat de Llogateres, Enric Aragonès, ha lanzado un mensaje a los partidos políticos tras la huelga general de este miércoles y a pocas horas que comience la campaña electoral del 29N: "A derecha y a izquierda, se nos ha acabado la paciencia".

Aragonès ha valorado ante los medios el transcurso de la jornada y ha asegurado que ha quedado demostrado que "quien debe marcar las políticas de vivienda en este país no es quien hace negocio sino quien sufre las consecuencias".

"Hoy hemos demostrado que tenemos el poder y les hemos recordado que toda esta riqueza que acumulan cada vez en menos manos la producimos nosotros", ha dicho, tras asegurar que la lucha continuará, ya que organizaciones de 7 países diferentes se han coordinado para hacer movilizaciones este fin de semana.