El Sindicat de Llogateres recomienda "resguardarse hasta mañana" a los acampados en plaza Catalunya

Acampada por la vivienda en la plaza de Catalunya de Barcelona - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sindicat de Llogateres ha recomendado este sábado a sus militantes participantes de la acampada por la vivienda de la plaza de Catalunya de Barcelona "resguardarse hasta mañana y proteger tiendas y carpas", según han informado fuentes del sindicato a Europa Press.

La organización ha hecho esta recomendación pocas horas antes de que entren en vigor en 20 comarcas catalanas las restricciones de movilidad por la previsión de fuertes lluvias torrenciales, que afectarán principalmente el litoral y prelitoral de Catalunya durante este fin de semana y por las que se ha activado el plan Inuncat en fase de emergencia.

"El Sindicat es parte de la acampada, pero no decide por el conjunto de la acampada, que también está formada por grupos de personas que ya estaban desde varios días antes", ha añadido la organización, que ha asegurado que cada grupo decidirá cuál es la mejor manera de proceder ante las alertas de lluvia.