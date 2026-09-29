El Sindicat de Llogateres ve avances en los decretos y exige a Junts que vote a favor este viernes

Decenas de personas durante una manifestación del Sindicat de Llogateres frente al Palau de Congressos de Catalunya, a 28 de septiembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, ha aplaudido que, tras una legislatura sin haber avanzado en materia de vivienda y "años de inacción", se empiecen a ver avances con los decretos aprobados por el Gobierno en el Consejo de Ministros este martes, si bien ha exigido a Junts que los apoye este viernes en el Congreso, cuando se someterán a aprobación definitiva.

Lo ha dicho en declaraciones a los medios este martes a mediodía tras conocer la aprobación de los decretos, aunque ha reconocido que es pronto para hacer una valoración completa y ha pedido "leer la letra pequeña" porque, según ha advertido, el poder inmobiliario se intenta colar por las brechas.

Arcarazo ha explicado que uno de los decretos contempla las congelaciones de las prórrogas y la ley antiestafas, y el otro los contratos indefinidos de alquiler: "No tiene sentido separarlo, un desahucio es la consecuencia, pero la causa es que los contratos se acaben sin justificación", ha indicado.

CONTRATOS INDEFINIDOS

La portavoz del sindicato ha recordado que la propuesta de los contratos de alquiler indefinidos no es idea suya, ya que países como Alemania, Francia, Austria y Holanda ya han empleado este mecanismo.

En este sentido, ha subrayado que no son países donde precisamente gobierne la izquierda, por lo que ha instado a Junts a escuchar a sus homólogos y así favorecer que esta medida pueda convalidarse: "Junts debe mirar a Europa".

Sobre dicha renovación de los contratos, Arcarazo ha puesto en valor la necesidad de que se conviertan en una realidad en España ya que supone una "medida estructural que va a la raíz del problema".

"SEMANAS DONDE LA HISTORIA CAMBIA"

Pese a aplaudir los avances, Arcarazo ha llamado a la ciudadanía a seguir movilizándose para lograr más mejoras en vivienda y ha anunciado una concentración este sábado en diversos puntos de Catalunya y del Estado, cuyos detalles se conocerán más adelante.

"Esto solo empieza, sabemos que somos nosotros quienes tenemos las llaves. Hay años en los que no pasa nada y hay semanas donde la historia cambia porque la gente se organiza para dar un paso adelante", ha concluido.