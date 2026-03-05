El sindicato educativo Ustec·Stes entrega 50.000 firmas al Parlament para exigir mejoras laborales

Archivo - La portavoz de Ustec, Iolanda Segura, ofrece declaraciones a los medios antes del inicio de la manifestación de sindicatos educativos Ustec·Stes, Aspepc, CC.OO., CGT y UGT, a 15 de noviembre de 2025 - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sindicato educativo Ustec·Stes ha entregado este jueves 50.000 firmas --que representan más del 58% de la plantilla que trabaja para la Conselleria de Educación-- al Parlament para exigir mejoras laborales.

El sindicato se ha reunido con el presidente del Parlament, Josep Rull, y ha expuesto sus peticiones, entre las que se encuentran establecer un sistema de actualización salarial vinculado a la inflación y revertir los recortes pendientes.

También reclaman revertir la carga de trabajo con menos burocracia, mejor horario y más recursos para atender al alumnado; recuperar "el 25% de poder adquisitivo perdido" y mejorar los salarios, y asegurar el cobro de todas las tareas que el personal educativo lleva a cabo, como dietas por excursiones.

Ustec·Stes también exige al Govern bajar las ratios y asegurar más plantilla y más recursos para una educación "inclusiva real", así como reducir la burocracia y las tareas de gestión innecesarias.

"Este grito unánime, esta petición que cuenta con el apoyo más grande que nunca ha tenido una iniciativa de este tipo dentro del sector de la educación pública, merece ser escuchado directamente por el Govern", sostiene el sindicato.