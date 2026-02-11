Sindicatos afean que Educació no les presente mejores condiciones y se emplazan al 19 de febrero

Un grupo de personas durante una manifestación con motivo de la huelga de docentes en Catalunya, en la Vía Augusta, a 11 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Sindicatos educativos han criticado que la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat no les haya trasladado "nada" para mejorar sus condiciones, tras reunirse con el director general de Profesorado y Personal de Centros Públicos, Josep Maria Garcia, al acabar la manifestación de este miércoles, y afirman que les han emplazado a la reunión ya prevista para el 19 de febrero.

Como ha afirmado el responsable de acción sindical de Ustec·Stes, Andreu Mumbrú, al salir de la reunión, el departamento les ha emplazado a la mesa del 19 de febrero para comunicarles la propuesta de mejora de condiciones, y critica que "cuánto más tiempo necesitan para plantear alguna respuesta, porque hace meses y años que la pérdida de poder adquisitivo de los docentes es insostenible".

Además, ha señalado que esta situación es un problema del Govern, y que si "Educació no es capaz de resolver el conflicto, que lo haga el Govern y el presidente (Salvador) Illa".

Los manifestantes han cantado lemas como 'Vergüenza, vergüenza' y 'Huelga indefinida', y el secretario general de Aspepc·Sps, Ignasi Fernández, ha asegurado que al departamento le ha quedado claro que el 19 de febrero tiene que venir con una propuesta y que confían en ello, porque si no "habrá huelga en marzo".

Los manifestantes, cuando ha acabado el recorrido, se han concentrado ante la Conselleria, donde han tirado globos de pintura verde contra la fachada y han empujado y tirado algunas de las vallas que los separaban del recinto.