Sindicatos catalanes llaman a la huelga general pese al plan de paz en Gaza, que ven "colonialista"

Una de los miembros de la IAC y tripulante de la Global Sumud Flotilla durante una rueda de prensa de Taula Sindical de Catalunya - David Zorrakino - Europa Press

Piden máxima movilización el 15 de octubre y anuncian una manifestación por la tarde

BARCELONA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Taula Sindical de Catalunya y diferentes organizaciones propalestinas han hecho un llamamiento a participar en la huelga general convocada para el 15 de octubre pese al pacto entre Israel y Hamás en el marco del plan de paz para Gaza anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; un acuerdo que las entidades ven "colonialista".

"El colonialismo sigue vigente incluso en el acuerdo de paz", ha lamentado en declaraciones a Europa Press el miembro de la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) y tripulante de la Global Sumud Flotilla (GSF), Eduard Lucas, tras una rueda de prensa para presentar la manifestación.

Según Lucas, el acuerdo es bueno porque acaba con los bombardeos y permite la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, pero le llama la atención que no se haya contado con la opinión del pueblo palestino para desarrollar el plan y que el territorio no quede "blindado".

En este sentido también ha reaccionado en declaraciones a Europa Pres otro miembro de la IAC y también activista de la GSF, Ariadna Masmitjà ('Masmi'): "Cualquier propuesta que salga tanto del Estado sionista como de Trump, seguramente no tendrá una mirada hacia los derechos del pueblo palestino".

"Si no hay un posicionamiento de toda la comunidad internacional y de todos los gobiernos para cortar relaciones con el Estado sionista, es muy difícil que se dé la paz, que se pare todo el genocidio, que se pare toda la violencia", ha analizado.

También en declaraciones a Europa Press, el portavoz de la Comunitat Palestina de Catalunya, Mazeed Khalilia, ha recordado que Estados Unidos siempre ha apoyado a Israel, que por su parte siempre "ha roto con todos los acuerdos" que ha firmado con Palestina.

"La lucha del pueblo palestino continúa y continuará hasta el final de la ocupación", ha dicho, al tiempo que ha recordado que las reivindicaciones no se centran en el alto al fuego, que debe ser algo impuesto desde la comunidad internacional, sino en blindar el territorio y acabar con la guerra.

"ACABA DE EMPEZAR"

Ante este escenario, los sindicatos participantes de la Taula Sindical (CGT, IAC, CO.BAS, CNT, COS y Solidaritat Obrera), así como las organizaciones en defensa del pueblo palestino, han mantenido la huelga general de 24 horas prevista para el próximo 15 de octubre y han anunciado que convocarán una manifestación a las 18 horas del mismo día.

En rueda de prensa, la portavoz de Prou Complicitat amb Israel, Alys Samson, ha celebrado las manifestaciones de las últimas semanas en Barcelona y ha dicho que "esto solo acaba de empezar", por lo que ha llamado a la movilización masiva.

Asimismo, ha pedido a la ciudadanía que acuda ese mismo día a las 16 horas a Manresa para parar un partido de baloncesto previsto entre el Baxi y el Hapoel Jerusalén.