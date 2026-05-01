Sindicatos catalanes se manifiestan este 1 de mayo por la paz y democracia internacional

Archivo - Varias personas durante la manifestación por el 1 de mayo en 2025 - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 1 May. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CC.OO. y UGT de Catalunya se manifestarán este viernes 1 de mayo para reivindicar la vivienda asequible, un reparto de la riqueza más justo y la defensa de la paz, el orden internacional y la democracia, en un contexto económico y político sujeto al conflicto en Oriente Medio.

Bajo el lema 'Contra las guerras y el fascismo, más derechos y más sindicalismo', la jornada también estará marcada por el proceso de regulación extraordinaria de las personas migrantes, que los sindicatos valoran como una medida de justicia imprescindible para acabar con la explotación laboral.

Aunque el pasado 1 de mayo la reivindicación principal era la lucha por conseguir las 37,5 horas de jornada laboral, UGT y CC.OO. aseguran que esta sigue siendo prioritaria, ya que no se ha abandonado la negociación.

Los sindicatos han convocado movilizaciones en más de 50 ciudades de España, incluyendo las localidades catalanas de Barcelona, Girona, Igualada (Barcelona), Reus (Tarragona), Tarragona, Terrassa (Barcelona), Tortosa (Tarragona) y Lleida.

En Barcelona, la manifestación empezará a las 12 horas en plaza Urquinaona, parará ante la sede de Foment del Treball y terminará al final de Via Laietana, donde la secretaria general de CC.OO. de Catalunya, Belén López, y el de UGT de Catalunya, Camil Ros, leerán el manifiesto de este año.

En rueda de prensa este jueves, CC.OO. y UGT de Catalunya aseguraron que la clase trabajadora afronta el 1 de mayo "bastante enfadada" porque están subiendo los beneficios empresariales, el precio de la vivienda, el paro y se está cuestionando el derecho a la salud de los trabajadores, mientras no ven mejoras en las condiciones laborales.

OTRAS MANIFESTACIONES

La Unió Sindical Obrera de Catalunya (Usoc), el tercer sindicato catalán en número de afiliados, también se manifestará este 1 de mayo por los derechos laborales desde la plaza Jacint Verdaguer de Barcelona, a partir de las 11.30, bajo el lema 'Humanizar el trabajo'.

Por su parte, CGT Barcelona ha convocado su propia manifestación en Jardinets de Gràcia también las 11.30 horas, para reivindicar la mejora de vida de la clase trabajadora y celebrar el 90 aniversario de la publicación del primer número de la Revista 'Mujeres Libres', en mayo de 1936, y del triunfo de la revolución social el 18 de julio de 1936, con el "levantamiento popular que detuvo el golpe de estado fascista en Barcelona".