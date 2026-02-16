Sindicatos critican incentivos para reducir bajas laborales porque "coacciona" el criterio médico

Archivo - Centro de Atención Primaria (CAP) Sanllehy de Barcelona en una foto de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

CC.OO. Catalunya ha exigido la retirada de los incentivos para mejorar la gestión de las incapacidades temporales (IT) introducidos por la Conselleria de Salud, porque entienden que la medida condiciona la financiación de los centros de atención primaria (CAP) a la reducción de dichas bajas y "coacciona" el criterio médico.

En un comunicado de este lunes, el sindicato critica que la iniciativa "señala los trabajadores", asume el relato de la patronal sobre el absentismo y aparta el foco del que entiende que es el problema real, que son la falta de recursos y las listas de espera.

"El 52% de las bajas no duran más de 3 días. Es necesario acabar con la campaña mediática que han puesto en marcha las patronales y que ha comprado la Conselleria de Salud. El 90% de las empresas en Catalunya no tiene una evaluación de riesgos psicosociales hecha, y eso es lo que nos debería preocupar", asegura la organización.

Por su parte, el secretario general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha apuntado en una entrevista a Europa Press que la medida es "muy adecuada" para la consellera de Salud, Olga Pané, a quien asegura que solo ha oído hablar en términos de eficacia, productividad y coste-beneficio.

"Nunca le he oído hablar de calidad asistencial, de cuidados, de acompañamiento de personas, con lo cual esa medida le va que ni pintada", ha asegurado Lleonart.

LA VERSIÓN DE SALUD

Fuentes de Salut defienden que no se trata de incentivar más a los médicos o enfermeros para reducir la duración, sino de hacer actuaciones para adecuar su duración a la "realidad clínica" del proceso.

Así, la medida busca "evitar que se alarguen innecesariamente por problemas organizativos, retrasos en las pruebas o dificultades de acceso a los especialistas".

La propuesta se enmarca en el convenio vigente entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la Generalitat para el periodo 2025-2028, que establece mecanismos para detectar cuando una baja se alarga más "de lo que sería esperable desde el punto de vista clínico" y para activar medidas de apoyo.

Así, se busca "reforzar la atención primaria, agilizar diagnósticos, facilitar el acceso a pruebas y mejorar la coordinación entre servicios".

Además, se han priorizado las patologías osteoarticulares y los problemas de salud mental porque son las que acumulan más días de baja en Catalunya y son problemas "muy frecuentes" en los trabajadores que, de no abordarse a tiempo, tienen un elevado riesgo de cronificarse.

Salut aclara, asimismo, que los recursos económicos obtenidos se destinan a los equipos asistenciales y a los centros para quedan mejorar sus procesos.